ВОЗ выявила недочеты на российском предприятии по производству «Спутник V»
Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверила в России четыре из семи площадок по производству вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что у комиссии возникли вопросы к предприятию ОАО «Фармстандарт - Уфимский витаминный завод», где были выявлены недочёты, связанные с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов.
Кроме того, эксперты ВОЗ обратили внимание на «проблемы с полной прослеживаемостью, идентификацией и историей партий вакцины и лекарственных субстанций I и II через системы SAP», а также на «качество линий розлива и халатов операторов асептического розлива» и «проблемы с соответствующей валидацией стерильной фильтрации».
В отчёте экспертов сказано, что о своих выводах они проинформировали как компанию-производителя, так и российские регулирующие органы.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии, сообщает RT. По его словам, может появиться новый вирус, который будет ещё более заразным и более смертоносным, чем COVID-19.
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