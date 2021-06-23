ВОЗ выявила недочеты на российском предприятии по производству «Спутник V»

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверила в России четыре из семи площадок по производству вакцины «Спутник V», сообщает пресс-служба организации.

В сообщении говорится, что у комиссии возникли вопросы к предприятию ОАО «Фармстандарт - Уфимский витаминный завод», где были выявлены недочёты, связанные с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов.

Кроме того, эксперты ВОЗ обратили внимание на «проблемы с полной прослеживаемостью, идентификацией и историей партий вакцины и лекарственных субстанций I и II через системы SAP», а также на «качество линий розлива и халатов операторов асептического розлива» и «проблемы с соответствующей валидацией стерильной фильтрации».

В отчёте экспертов сказано, что о своих выводах они проинформировали как компанию-производителя, так и российские регулирующие органы.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии, сообщает RT. По его словам, может появиться новый вирус, который будет ещё более заразным и более смертоносным, чем COVID-19.