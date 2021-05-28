ВОЗ создала чат-бота для помощи в отказе от курения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала специального чат-бота для мессенджеров и человекоподобного робота с искусственным интеллектом (ИИ) для помощи людям, которые хотят бросить курить. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ВОЗ.
Отмечается, что чат-бот, который получил название WHO Quit Challenge, доступен в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и WeChat. После его запуска пользователь, который решил отказаться от вредной привычки, сможет в течение полугода ежедневно получать сообщения с полезными советами. Кроме того, чат-бот напомнит, что курильщики подвержены более высокому риску развития тяжелых форм COVID-19 и летальному исходу.
Робот с искусственным интеллектом получил имя Флоренс. «Пообщаться» с ней можно на официальном сайте ВОЗ. Она может помочь составить персональный план по отказу от курения и рассказать, почему эту вредную привычку нужно бросить как можно скорее.
А ранее стало известно, что Россия вошла в топ-10 самых курящих стран мира. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте The Lancet. Помимо нашей страны, в первой десятке оказались Китай, Индонезия, США, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины.
Добавим, число курильщиков в 2019 году превысило один миллиард. Согласно исследованию, из-за этой вредной привычки скончались около 7,7 миллионов человек. Ученые отметили, что для борьбы с эпидемией курения правительствам стран следует принять более эффективные меры, в том числе, повышение налогов на табачные изделия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
- Белтелерадиокомпания исключена из Европейской вещательного союза
- ВОЗ создала чат-бота для помощи в отказе от курения
- МИД Рф выразил решительный протест из-за антироссийской акции в Киеве
- Евросоюз пообещал Белоруссии €3 млрд в случае смены власти
- СМИ: во Франции задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции
- Планировавшие в Москве теракт выходцы из Таджикистана получили от 9 до 17 лет колонии
- В «Википедии» опасаются признания в России иноагентом
- «Со дня на день». Посол Греции в РФ – о возобновлении рейсов для туристов
- Глава Ryanair обвинил Минск в «неправдивой» расшифровке переговоров пилота с диспетчером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru