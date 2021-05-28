ВОЗ создала чат-бота для помощи в отказе от курения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала специального чат-бота для мессенджеров и человекоподобного робота с искусственным интеллектом (ИИ) для помощи людям, которые хотят бросить курить. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ВОЗ.

Отмечается, что чат-бот, который получил название WHO Quit Challenge, доступен в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и WeChat. После его запуска пользователь, который решил отказаться от вредной привычки, сможет в течение полугода ежедневно получать сообщения с полезными советами. Кроме того, чат-бот напомнит, что курильщики подвержены более высокому риску развития тяжелых форм COVID-19 и летальному исходу.

Робот с искусственным интеллектом получил имя Флоренс. «Пообщаться» с ней можно на официальном сайте ВОЗ. Она может помочь составить персональный план по отказу от курения и рассказать, почему эту вредную привычку нужно бросить как можно скорее.