Юрист назвал суммы компенсаций за моральный вред от курящих соседей

Юрист, член общественного совета Росздравнадзора, руководитель группы медиации Юрий Капштык назвал средние суммы компенсаций за моральный вред от курящих соседей.

По словам Капштыка, на практике суммы компенсаций значительно снижаются судом, поскольку в российском законодательстве не предусмотрено алгоритма оценки. Так, согласно юристу, если суд назначил выплату от 5 до 30 тысяч рублей - это можно считать победой.

Кроме того, Капштык в эфире «Радио 1» назвал закон о запрете курения на балконе «нонсенсом». Он указал на то, что закон не запрещает курение в комнате при открытом окне. Также специалист отметил, что у соседей нет функций административного лица, что требует предъявления доказательств, например, фото или видеосъемки и передачи их участковому для дальнейших действий.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЮриспруденцияКурение
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