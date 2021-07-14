ВОЗ: Штамм коронавируса «дельта» обнаружен в 111 странах

Число стран, в которых зафиксировано распространение нового штамма коронавируса «дельта» выросло до 111. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В сообщении отмечается, что штамм отнесен к категории вариантов вируса, вызывающих обеспокоенность из-за повышенной заразности.

Сообщается, что скорость распространения штамма говорит о том, что в ближайшее время разновидность заболевания станет доминирующим вариантом во всем мире.

В ВОЗ подчеркнули, что это будет означать повышенное давление на системы здравоохранения при условии низких темпов вакцинации.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Первая и вторая прививки от COVID-19 разными вакцинами не нанесут вред здоровью, но не известно, будет ли от этого польза.

