ВОЗ рекомендовала переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что у некоторых переболевших коронавирусом иммунный ответ не является сильным, сообщает ТАСС.
По её словам, у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ, однако он бывает слабым, особенно у тех, кто был инфицирован «очень слабо» и порой даже не знал об этом, поскольку «болезнь прошла без симптомов».
Сваминатан отметила, что прививку от коронавируса следует сделать даже тем, кто уже переболел.
«Даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа», - добавила главный научный сотрудник ВОЗ.
Ранее о необходимости сделать прививку даже переболевшим COVID-19 заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, сообщает телеканал «360». Он отметил, что такого же мнения придерживаются практически все медицинские сообщества, так как после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител больше, чем после болезни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru