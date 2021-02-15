ВОЗ рекомендовала переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что у некоторых переболевших коронавирусом иммунный ответ не является сильным, сообщает ТАСС.

По её словам, у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ, однако он бывает слабым, особенно у тех, кто был инфицирован «очень слабо» и порой даже не знал об этом, поскольку «болезнь прошла без симптомов».

Сваминатан отметила, что прививку от коронавируса следует сделать даже тем, кто уже переболел.

«Даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа», - добавила главный научный сотрудник ВОЗ.

Ранее о необходимости сделать прививку даже переболевшим COVID-19 заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, сообщает телеканал «360». Он отметил, что такого же мнения придерживаются практически все медицинские сообщества, так как после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител больше, чем после болезни.