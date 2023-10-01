Позволить себе быть слабым. Психологи назвали спсобы борьбы с депрессией

Около 20 млн россиян «ушли в себя» на фоне происходящих в России событий за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на главу ВЦИОМ Валерия Федорова. По его словам, во всем российском обществе преобладает тревожность. Сначала была пенсионная реформа, потом эпидемия коронавируса, а теперь специальная военная операция.