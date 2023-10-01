Позволить себе быть слабым. Психологи назвали спсобы борьбы с депрессией
Отказ от жестких установок на жизнь, отсутствие злоупотребления антидепрессантами и помощь специалиста поможет выйти из депрессии, считают психологи.
Около 20 млн россиян «ушли в себя» на фоне происходящих в России событий за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на главу ВЦИОМ Валерия Федорова. По его словам, во всем российском обществе преобладает тревожность. Сначала была пенсионная реформа, потом эпидемия коронавируса, а теперь специальная военная операция.
Главной причиной депрессивных состояний являются собственные ожидания человека, которые не совпадают с реальностью, заявил кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН. Если тяжелое эмоциональное состояние затянулось на три месяца, нужно перестать винить себя и обратиться к специалисту.
«Если человек имеет жесткие ожидания от своей жизни и готов только к этим ожиданиям, тогда любой другой сценарий отметается и объявляется отрицательным, человек начинает страдать... Больше подвержены депрессии те люди, которые считают, что знают, как должен быть устроен мир...Первый важный шаг в борьбе с депрессией – это признать, что она есть. Клинические симптомы: хроническое тяжелое эмоциональное состояние, которое длится больше трех месяцев, упадок сил и энергии. В это время важно не требовать от себя что-то, как от здорового человека. За один день из этого состояния не выпрыгнуть. Признание своего права на слабость снижает количество боли, недовольство собой. Близкие иногда пытаются пнуть человека с депрессией, а это еще больше заводит в депрессию.Самому себя тоже пинать не надо, станет легче. Лучше обращаться за помощью», - заключил он.
В России растет потребление антидепрессантов. Их бесконтрольное употребление приводит к зависимости и деградации, как и в случае с алкоголем.Спрос на седативные препараты связан с последствиями пандемии и военной спецоперацией на Украине, заявил заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Несколько причин. Первая – общая атмосфера. У нас еще ощущается хвост пандемии – 2 года стресса, которые сильно истощили людей, а потом началась спецоперация. Вторая – рост цен на лекарства. Люди, принимающие антидепрессанты, волнуются, будут ли привычные для них препараты, сколько они будут стоить, потому и фиксируется рост продаж. Все знают, что потребление спиртного помогает снятию тревоги, но отсутствие меры приводит к алкоголизации и деградации. То же самое с антидепрессантами, потому нужно консультироваться с врачом... Без приема препаратов вылечить депрессию можно, но нужно для этого идти к психотерапевту. К примеру, постоянно плохое настроение во многом является признаком депрессии», - резюмировал Ениколопов.
Ранее Врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал о способах избавления от легкой депрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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