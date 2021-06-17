ВОЗ предложила запретить женщинам алкоголь

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что женщинам детородного возраста необходимо запретить употребление спиртных напитков. Предложение организация прописала в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы.

Согласно обнародованному документу, страны должны повышать информированность граждан о вреде для здоровья алкоголя, при этом особое внимание стоит уделить защите детей, беременных и женщин детородного возраста.

Специалисты ВОЗ связывают это с тем, что употребление спиртного до и во время беременности может привести к развитию у ребенка различных заболеваний и нарушений. Кроме того, у него не исключено появление проблем с социальным поведением и способностью к обучению.

В России предложили ужесточить наказание за приобретение алкоголя детям

Также в плане указывается, что алкоголь оказывает негативное влияние на физическое и психологическое состояние матери.

В ВОЗ считают, что лучше всего, если женщины полностью откажутся от употребления алкоголя.

После публикации доклада пользователи назвали предложение ВОЗ сексистским.

Ранее профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов заявил, что отсутствие похмелья после употребления алкоголя свидетельствует о развитии первой стадии алкоголизма, передает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВОЗЖенщиныАлкоголь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры