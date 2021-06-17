ВОЗ предложила запретить женщинам алкоголь
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что женщинам детородного возраста необходимо запретить употребление спиртных напитков. Предложение организация прописала в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы.
Согласно обнародованному документу, страны должны повышать информированность граждан о вреде для здоровья алкоголя, при этом особое внимание стоит уделить защите детей, беременных и женщин детородного возраста.
Специалисты ВОЗ связывают это с тем, что употребление спиртного до и во время беременности может привести к развитию у ребенка различных заболеваний и нарушений. Кроме того, у него не исключено появление проблем с социальным поведением и способностью к обучению.
Также в плане указывается, что алкоголь оказывает негативное влияние на физическое и психологическое состояние матери.
В ВОЗ считают, что лучше всего, если женщины полностью откажутся от употребления алкоголя.
После публикации доклада пользователи назвали предложение ВОЗ сексистским.
Ранее профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов заявил, что отсутствие похмелья после употребления алкоголя свидетельствует о развитии первой стадии алкоголизма, передает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- «Выглядит бодро». Путин похвалил Байдена за профессионализм
- Врач предупредила об опасности употребления алкоголя в жару
- Украинские депутаты подрались из-за слов о расстреле
- Фестиваль Dobrofest перенесли из-за коронавируса
- Путин надеется, что Байдену дадут поработать
- В Подмосковье за неделю число госпитализаций пациентов выросло на 70%
- Вильфанд рассказал, когда в Крыму прекратятся ливни
- Эрдоган не исключил создание турецкой военной базы в Азербайджане
- Врач назвал фрукт, помогающий снизить давление
- ВОЗ предложила запретить женщинам алкоголь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru