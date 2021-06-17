ВОЗ предложила запретить женщинам алкоголь

Также в плане указывается, что алкоголь оказывает негативное влияние на физическое и психологическое состояние матери.

В ВОЗ считают, что лучше всего, если женщины полностью откажутся от употребления алкоголя.

После публикации доклада пользователи назвали предложение ВОЗ сексистским.

Ранее профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов заявил, что отсутствие похмелья после употребления алкоголя свидетельствует о развитии первой стадии алкоголизма, передает РЕН ТВ.

