В России предложили ужесточить наказание за приобретение алкоголя детям

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ужесточить вплоть до уголовной ответственности наказание за покупку алкоголя для детей. Соответствующее письмо он направил на имя руководителя МВД Владимира Колокольцева, сообщило RT.

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Хамзаев отметил, что часто взрослые граждане покупают алкоголь для детей безвозмездно или за деньги, при этом в законодательстве нет наказания за подобные поступки. Хамзаев попросил изменить часть первую статьи 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя) и приравнять покупку алкогольной продукции и последующую передачу ее детям к указанным в статье действиям, пишет Газета.ру.

Кроме того, за повторное правонарушение Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность. Общественный деятель попросил дополнить статью 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции) и приравнять повторное приобретение алкоголя детям к повторной продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияПродажаДетиАлкоголь
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