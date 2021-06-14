В России предложили ужесточить наказание за приобретение алкоголя детям

Хамзаев отметил, что часто взрослые граждане покупают алкоголь для детей безвозмездно или за деньги, при этом в законодательстве нет наказания за подобные поступки. Хамзаев попросил изменить часть первую статьи 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя) и приравнять покупку алкогольной продукции и последующую передачу ее детям к указанным в статье действиям, пишет Газета.ру.

Кроме того, за повторное правонарушение Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность. Общественный деятель попросил дополнить статью 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции) и приравнять повторное приобретение алкоголя детям к повторной продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.

