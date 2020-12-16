ВОЗ посоветовала использовать маски на семейных праздниках

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила европейцев о возможности роста случаев заболевания коронавирусом в начале 2021 года и рекомендовала не отказываться от ношения масок, сообщает пресс-служба организации.

В частности, в Европейском бюро ВОЗ считают, что использовать маски следует даже во время семейных встреч на новогодних и рождественских встречах. Эксперты отметили, что подобное поведение вместе с дистанцированием кому-то может показаться неуместным в кругу друзей и семьи, однако это будет способствовать «обеспечению безопасности».

ВОЗ рекомендует проводить встречи на открытом воздухе. В противном случае, по мнению специалистов, следует ограничить число гостей и проветривать помещения. Тем, кто собирается отправиться в путешествие, не стоит использовать переполненный общественный транспорт.

Ранее Минздрав Великобритании заявил, что проветривание помещений может на 70% снизить риск заражения COVID-19. По данным исследования, которые провели сотрудники Университета Лидса в рамках новой компании «Hands. Face. Space», свежий воздух «разбавляет частицы», поэтому следует регулярно открывать окна для коротких проветриваний продолжительностью от 10 до 15 минут в течение дня или постоянно держать их приоткрытыми.

