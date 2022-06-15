ВОЗ переименует вирус оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о намерении переименовать вирус оспы обезьян, сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, ВОЗ с партнерами и экспертами со всего мира работает сейчас над этим. О новом названии будет объявлено в ближайшее время.
Ранее более чем 30 ученых из разных стран обратились к медицинскому сообществу с призывом переименовать заболевание, передает РИА Новости. Они пояснили, что ВОЗ рекомендует избегать использования географических регионов и названий животных в наименованиях болезней. В частности, этот вирус нельзя называть африканским. По мнению ученых, переименование позволит избежать дискриминации и стигматизации.
По данным ВОЗ, на данный момент в мире выявлено свыше 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.
Обезьяньей оспой могут заболеть все возрастные группы населения, при этом наиболее подвержены заболеванию активные люди нетрадиционной ориентации, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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