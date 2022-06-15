ВОЗ переименует вирус оспы обезьян

Ранее более чем 30 ученых из разных стран обратились к медицинскому сообществу с призывом переименовать заболевание, передает РИА Новости. Они пояснили, что ВОЗ рекомендует избегать использования географических регионов и названий животных в наименованиях болезней. В частности, этот вирус нельзя называть африканским. По мнению ученых, переименование позволит избежать дискриминации и стигматизации.

По данным ВОЗ, на данный момент в мире выявлено свыше 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.

Обезьяньей оспой могут заболеть все возрастные группы населения, при этом наиболее подвержены заболеванию активные люди нетрадиционной ориентации, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

