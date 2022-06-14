В Мексике зафиксировано 5 случаев заражения оспой обезьян

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил о пяти зафиксированных случаях оспы обезьян в стране на сегодняшний день. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

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Лопес-Гатель отметил, что четыре из них выявлены в Мехико и один в Халиско.

Он также добавил, что на сегодняшний день о возникновении пандемии речи не идет.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о свыше 1600 подтвержденных случаев обезьяньей оспы и примерно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МексикаВирус
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