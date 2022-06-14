В Мексике зафиксировано 5 случаев заражения оспой обезьян

Лопес-Гатель отметил, что четыре из них выявлены в Мехико и один в Халиско.

Он также добавил, что на сегодняшний день о возникновении пандемии речи не идет.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о свыше 1600 подтвержденных случаев обезьяньей оспы и примерно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.

