ВОЗ одобрила применение вакцины AstraZeneca в экстренных случаях
Всемирная организация здравоохранения приняла решение рекомендовать для экстренного применения два типа вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
Об этом информирует пресс-служба ВОЗ. Данный шаг позволяет использовать указанные препараты в мировом формате путём включения их в международную программу COVAX по справедливому распределению вакцин. Одна из этих вакцин выпускается в Корее, вторая - в Индии.
Субстанция фармацевтической компании AstraZeneca стала второй вакциной, которую официально одобрила ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru