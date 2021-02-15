ВОЗ одобрила применение вакцины AstraZeneca в экстренных случаях

Всемирная организация здравоохранения приняла решение рекомендовать для экстренного применения два типа вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Об этом информирует пресс-служба ВОЗ. Данный шаг позволяет использовать указанные препараты в мировом формате путём включения их в международную программу COVAX по справедливому распределению вакцин. Одна из этих вакцин выпускается в Корее, вторая - в Индии.

Субстанция фармацевтической компании AstraZeneca стала второй вакциной, которую официально одобрила ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

