ВОЗ обеспокоены чувством «ложной безопасности» после прививки от COVID-19
Вакцины не предотвращают полностью передачу вируса. Об это заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.
Гебрейесус подчеркнул, что в ВОЗ обеспокоены чувством «ложной безопасности» после прививки от COVID-19, которое распространено во многих странах. По словам главы ВОЗ, многие привитые от коронавируса считают, что им «не требуется принимать каких-либо мер предосторожности». «Вакцины спасают жизни, но они не предотвращают полностью передачу вируса», – отметил Гебрейесус.
Глава ВОЗ объяснил, что после появления дельта-штамма COVID-19 вакцины стали снижать передачу инфекции только на 40%. До дельта-штамма эта цифра составляла 60%.
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