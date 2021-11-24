Гебрейесус подчеркнул, что в ВОЗ обеспокоены чувством «ложной безопасности» после прививки от COVID-19, которое распространено во многих странах. По словам главы ВОЗ, многие привитые от коронавируса считают, что им «не требуется принимать каких-либо мер предосторожности». «Вакцины спасают жизни, но они не предотвращают полностью передачу вируса», – отметил Гебрейесус.

Глава ВОЗ объяснил, что после появления дельта-штамма COVID-19 вакцины стали снижать передачу инфекции только на 40%. До дельта-штамма эта цифра составляла 60%.

