ВОЗ назвала отличие симптомов гриппа и коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что коронавирус может вызывать потерю вкуса и обоняния, в отличие от гриппа. Кроме того, температура поднимается выше 38 градусов, а также появляется одышка.

В организации отметили, что COVID-19 и грипп имеют и схожие симптомы: кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость, передает RT.

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В ВОЗ добавили, что такие симптомы, как одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура свыше 38 градусов и спутанность сознания могут свидетельствовать о тяжелой форме заболевания коронавирусом. В таком случае необходимо незамедлительно обратиться к медикам, передает Ura.ru.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, что бессимптомное перенесение коронавируса – самый лучший вариант для зараженного человека.



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ФОТО: https://pixabay.com/
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