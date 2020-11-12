ВОЗ назвала отличие симптомов гриппа и коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что коронавирус может вызывать потерю вкуса и обоняния, в отличие от гриппа. Кроме того, температура поднимается выше 38 градусов, а также появляется одышка.

В организации отметили, что COVID-19 и грипп имеют и схожие симптомы: кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость, передает RT.