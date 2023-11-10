ВОЗ исключила людей старше 65 лет из группы высокого риска по ковиду

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) больше не относит людей в возрасте 65 лет и старше к группе высокого риска по коронавирусу.

Не ковидом единым: Инфекционист предрек приход в Россию гонконгского гриппа

После обновления рекомендаций по лечению COVID-19 возрастную группу старше 65 лет отнесли к категории умеренного риска. В организации отметили, что текущие варианты коронавируса вызывают менее тяжелое заболевание.

В наиболее уязвимой категории остались люди с ослабленным иммунитетом. Большинство людей ВОЗ отнесла к группе низкого риска, говорится в заявлении организации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне не требуется, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсионерыКоронавирусВОЗ

Горячие новости

Все новости

партнеры