ВОЗ исключила людей старше 65 лет из группы высокого риска по ковиду

После обновления рекомендаций по лечению COVID-19 возрастную группу старше 65 лет отнесли к категории умеренного риска. В организации отметили, что текущие варианты коронавируса вызывают менее тяжелое заболевание.

В наиболее уязвимой категории остались люди с ослабленным иммунитетом. Большинство людей ВОЗ отнесла к группе низкого риска, говорится в заявлении организации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что вакцинация от коронавируса в этом сезоне не требуется, сообщает «Радиоточка НСН».

