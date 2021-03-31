Власти не исключили третью волну коронавируса в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге не исключается вероятность третьей волны коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Неофициальная третья волна COVID

Отмечается, что снижение второй волны эпидемии в городе замедлилось, ситуация близка к плато. При этом «вероятность третьей волны эпидемии не исключается» из-за новых штаммов коронавируса, а также весеннего сезона, который способствует «распространению воздушно-капельных инфекций».

Отмечается, что для снижения распространения COVID-19 важны «массовая вакцинация, применение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции».

Тревожное заявление позволила себе заместитель министра здравоохранения: показатели заболеваемости коронавирусом в России указывают на возможность третьей волны пандемии, - сказала Татьяна Семенова.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусСанкт-Петербург
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