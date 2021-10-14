Власти Астраханской области объявили режим повышенной готовности из-за гари

В районе села Курмангазы Атырауской области в Казахстане продолжает гореть тростник. Жителей Астрахани, Володарского, Икрянинского, Лиманского, Наримановского, Камызякского и Приволжского районов предупредили о возможном наличии запаха гари. На работу вышли дополнительные бригады скорой помощи.

Медики будут уделять особое внимание на вызовы по поводу обострения хронических бронхолегочных заболеваний.

По данным российских спасателей, площадь горения тростника в Казахстане составляет 35 га.

Ранее над Екатеринбургом установился сильный смог из-за торфяных пожаров на окраине города.

