Екатеринбург накрыло смогом от торфяных пожаров
Над Екатеринбургом установился сильный смог из-за торфяных пожаров на окраине города. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
Синоптики заявили, что в городе могут выпасть небольшие осадки, однако это не исправит ситуацию. Первые жалобы на качество воздуха от жителей стали появляться утром в понедельник, 11 октября. По данным очевидцев, в воздухе стоит сильный запах гари.
ТАСС передает, что горение торфяника началось в одном из микрорайонов города. Открытого пожара на этом месте не наблюдается.
В гидрометцентре отметили, что проблема сохранится на ближайшие двое суток. Метеорологи пояснили, что для устранения гари нужен сильный ветер, которого нет в прогнозах на ближайшее время.
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