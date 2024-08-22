Вице-спикер Госдумы Чернышов попросил Генпрокуратуру провести проверку SPAR
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил Генпрокуратуру России провести проверку всей торговой сети SPAR, сообщают «Известия».
По словам депутата, в последнее время в продуктовых магазинах этой компании неоднократно выявлялись серьезные нарушения санитарных норм. Так как данная торговая сеть одна из крупнейших в России, и ее услугами ежедневно пользуются тысячи человек, то ситуация ставит под угрозу здоровье и безопасность россиян.
Чернышов напомнил, что 27 июля в Санкт-Петербурге несколько человек заразились сальмонеллезом после употребления курицы, приобретенной в SPAR. Предположительно, заражение мяса произошло еще на заводе, но продукты были поставлены в магазины и проданы.
19 августа Роспотребнадзор изъял из магазинов SPAR 350 кг испорченной курицы и просроченной пиццы. 1 августа Роскачество выявило факты фальсификации меда в продуктах, реализуемых в сети магазинов SPAR. В ряде товаров были обнаружены смеси меда с сахарным сиропом.
Ранее с просьбой провести проверку супермаркетов SPAR обратился в Роспотребнадзор депутат Госдумы Олег Леонов. В ходе проверки были установлены случаи замены ценников с целью изменения срока годности продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru