Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar в Москве

По итогу внеплановых проверок в магазинах сети Eurospar на улицах Ферганская и Ленинская Слобода Роспотребнадзор снял с реализации около 350 кг продукции, включая полуфабрикаты и кулинарные изделия, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты зафиксировали нарушения санитарных норм и требований технического регулирования.