Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar в Москве
По итогу внеплановых проверок в магазинах сети Eurospar на улицах Ферганская и Ленинская Слобода Роспотребнадзор снял с реализации около 350 кг продукции, включая полуфабрикаты и кулинарные изделия, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты зафиксировали нарушения санитарных норм и требований технического регулирования.
В связи с этим, в магазине на улице Ферганская были опечатаны производственные цеха, составлен протокол о временном запрете деятельности, а материалы переданы в суд.
Для магазина на улице Ленинская Слобода инициированы административные производства с наложением штрафов и приостановлением действия деклараций о соответствии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru