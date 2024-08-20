Роспотребнадзор снял с реализации 350 килограммов продукции Eurospar в Москве

По итогу внеплановых проверок в магазинах сети Eurospar на улицах Ферганская и Ленинская Слобода Роспотребнадзор снял с реализации около 350 кг продукции, включая полуфабрикаты и кулинарные изделия, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты зафиксировали нарушения санитарных норм и требований технического регулирования.

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В связи с этим, в магазине на улице Ферганская были опечатаны производственные цеха, составлен протокол о временном запрете деятельности, а материалы переданы в суд.

Для магазина на улице Ленинская Слобода инициированы административные производства с наложением штрафов и приостановлением действия деклараций о соответствии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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