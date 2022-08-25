Вице-мэра Ракова: Оценку в Кадровом центре ДЗМ ежемесячно проходят на 80% больше врачей, чем в 2021 году
Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы постепенно расширяет свои возможности по одному из основных направлений своей деятельности – проведению объективной оценки уровня профессиональных компетенций врачей различных специальностей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, за первый год работы Кадрового центра в нем провели порядка 26 тысяч оценок, сейчас их количество уже превысило 40 тысяч. Ежемесячно оценку проходит более 1600 специалистов.
«Это и врачи системы здравоохранения Москвы, и те, кто хотел бы присоединится к нашей команде из других регионов, а также выпускники ординатуры и специалисты после курсов переподготовки. В среднем, это на 80% больше, чем количество врачей, ежемесячно участвовавших в оценочных процедурах в первый год работы центра», - отметила вице-мэр.
Расширение возможностей Кадрового центра связано прежде всего с растущим спросом со стороны как работодателей, так и самих медицинских работников. Например, оценка профессиональных компетенций - обязательное условие при трудоустройстве в медицинские организации Департамента здравоохранения Москвы. Она может проводиться по инициативе руководства медорганизации. Различные оценочные процедуры проводятся и при подтверждении или повышении квалификационной категории, при прохождении первичной специализированной аккредитации для специалистов, завершивших обучение в ординатуре и прошедших профессиональную переподготовку, для оценки на присвоение статуса «Московский врач».
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