Вице-мэра Ракова: Оценку в Кадровом центре ДЗМ ежемесячно проходят на 80% больше врачей, чем в 2021 году

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы постепенно расширяет свои возможности по одному из основных направлений своей деятельности – проведению объективной оценки уровня профессиональных компетенций врачей различных специальностей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за первый год работы Кадрового центра в нем провели порядка 26 тысяч оценок, сейчас их количество уже превысило 40 тысяч. Ежемесячно оценку проходит более 1600 специалистов.