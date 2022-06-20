Вице-мэр Ракова: в Москве искусственный интеллект проанализировал более 6 млн лучевых исследований

По её словам, нейросети уже обработали уже более 6 млн исследований, в том числе, более 2 млн компьютерных томографий, 3,5 млн рентгенографий и флюорографий, а также 500 тысяч маммографий.

«Сейчас компьютерное зрение применяется для выявления заболеваний уже по 9 направлениям исследований... количество исследований, обработанных искусственным интеллектом, менее чем за год удвоилось... Нейросети не заменяют врача, но они обращают внимание специалиста даже на мельчайшие отклонения и помогают быстрее описывать снимки», — пояснила она.

В пресс-службе добавили, что нейросети помогают находить признаки рака лёгкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, лёгочной гипертензии, а также патологии лёгких на рентгенографии и флюорографии, рак молочной железы - на маммографии.

Ранее Ракова заявила, что москвичи с начала 2022 года обратились к сервису электронных медкарт более 65 млн раз, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает RT.