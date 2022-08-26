Вице-мэр Ракова сообщила о росте доступности роботических операций в медицине

В Москве увеличивается число операций, произведенных с помощью роботических хирургических комплексов. За последние четыре года подобных хирургических вмешательств в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи было проведено порядка 4,5 тысячи. В этом году количество таких операций уже превысило показатели всего «доковидного» 2019 года, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с применением роботических комплексов медики проводят одни из самых сложных операций. Оборудование расширяет возможности специалистов в несколько раз. Такие операции малотравматичны и позволяют пациентам быстрее восстанавливаться. Доступность и количество таких современных медицинских вмешательств в столице постоянно растет, подчеркнула заммэра.

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«Это стало возможным благодаря закупкам новейшего оборудования, а также постоянному повышению профессиональных компетенций столичных врачей. При этом сферы применения роботических комплексов также расширяются. Если раньше на них оперировали в основном урологи, то теперь эта технология активно применяется в абдоминальной и торакальной хирургии, онкологии, гинекологии, проктологии», - сообщила Ракова.

С начала нынешнего года с помощью таких комплексов в Москве выполнено уже свыше 800 операций, что выше показателей всего 2019 года.

В московских больницах установлены шесть роботических хирургических комплексов da Vinci, который используется для выполнения высокоточных хирургических операций без больших наружных разрезов. Da Vinci применяется в ГКБ им. С.П. Боткина и С.И. Спасокукоцкого, МКНЦ им. Логинова, а также ГКБ №31.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:МедицинаБольницы
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