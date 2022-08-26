Вице-мэр Ракова сообщила о росте доступности роботических операций в медицине

«Это стало возможным благодаря закупкам новейшего оборудования, а также постоянному повышению профессиональных компетенций столичных врачей. При этом сферы применения роботических комплексов также расширяются. Если раньше на них оперировали в основном урологи, то теперь эта технология активно применяется в абдоминальной и торакальной хирургии, онкологии, гинекологии, проктологии», - сообщила Ракова.

С начала нынешнего года с помощью таких комплексов в Москве выполнено уже свыше 800 операций, что выше показателей всего 2019 года.

В московских больницах установлены шесть роботических хирургических комплексов da Vinci, который используется для выполнения высокоточных хирургических операций без больших наружных разрезов. Da Vinci применяется в ГКБ им. С.П. Боткина и С.И. Спасокукоцкого, МКНЦ им. Логинова, а также ГКБ №31.

