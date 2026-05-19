Никакая пятая статья НАТО о коллективной обороне в случае запуска с территории Латвии дронов по территории России не будет работать, так как Латвия автоматически станет страной-агрессором, и ответный удар ВС РФ будет оправдан. Об этом НСН рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Украина планирует ударить дронами по России с территории Латвии, туда уже направили украинских военнослужащих сил БПЛА, сообщила Служба внешней разведки (СВР). Таким образом украинцы хотят сократить время подлета и эффективность атак. Отмечается, что несмотря на опасения Риги по поводу возможного ответа Москвы, Латвия дала согласие на проведение операции. Картаполов раскрыл, как в таком случае будут развиваться события.