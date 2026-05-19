Картаполов: НАТО не заступится за Латвию при украинских атаках на РФ

ВСУ хотят запускать дроны из Латвии не чтобы сократить время подлета, а чтобы сохранить побольше своей техники, объяснил НСН Андрей Картаполов.

Никакая пятая статья НАТО о коллективной обороне в случае запуска с территории Латвии дронов по территории России не будет работать, так как Латвия автоматически станет страной-агрессором, и ответный удар ВС РФ будет оправдан. Об этом НСН рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Украина планирует ударить дронами по России с территории Латвии, туда уже направили украинских военнослужащих сил БПЛА, сообщила Служба внешней разведки (СВР). Таким образом украинцы хотят сократить время подлета и эффективность атак. Отмечается, что несмотря на опасения Риги по поводу возможного ответа Москвы, Латвия дала согласие на проведение операции. Картаполов раскрыл, как в таком случае будут развиваться события.

«На самом деле это делается не чтобы сократить время подлета и повысить эффективность атак ВСУ, а чтобы повысить выживаемость своих расчетов, потому что сегодня все, что есть на территории Украины, находится под нашим боевым контролем. Поэтому они пытаются как-то хитрить. Но для Латвии это означает только одно – она станет объектом первоочередного огневого поражения в ответ, потому что никакая пятая статья их в этом случае не защитит. Они станут страной-агрессором. Что им ЕС скажет, то они и сделают. Возьмите в этом случае в пример американскую операцию против Ирана. Ни одна страна США практически не поддержала, потому что они начали боевые действия. И никакая пятая статья там не работает», - уточнил он.

Напомним, что в пятой статье НАТО указано, что любое нападение на одного из членов альянса расценивается как нападение на всех.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об уходе в отставку вместе с правительством и о распаде правящей коалиции в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
