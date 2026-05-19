Россиянам рассказали о праве уйти с работы в жару
Работающие в офисах сотрудники имеют полное право отказаться от работы, если температура в помещении превышает 28градусов. Об этом «ФедералПресс» заявил юрист Александр Митрюк.
Он указал, что Трудовой кодекс РФ обязывает работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие нормативным требованиям. Они устанавливают, что максимальная температура в офисах не должна превышать 28 градусов, а если работа связана с постоянным движением и переносом тяжестей, то 26 градусов.
В случае нарушений, работник может подать жалобу в Роспотребнадзор и Роструд. Если же работодатель будет угрожать выговором или увольнением, то вышеуказанные органы поставят его на место.
«Судебная практика всегда на стороне работника, и смело обжалуйте незаконные действия работодателя», - заключил Митрюк.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила «Радиоточке НСН», что крупные корпорации могут штрафовать своих работников за захламленное рабочее место.
