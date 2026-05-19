Екатерина Гамова войдёт в Международный зал славы волейбола в США
Серебряный призёр Олимпиад в Сиднее и Афинах, двукратная чемпионка мира и Европы, россиянка Екатерина Гамова будет введена в Международный зал славы волейбола (IVHF) в 2026 году. Об этом сообщает RT.
В организации указали, что «незабываемые выступления» Гамовой определили «целую эпоху женского волейбола».
«Она стала международной иконой... Её глобальное влияние... вдохновило будущие поколения спортсменов по всему миру», — отметили в IVHF.
Церемония введения Гамовой в Зал славы состоится 17 октября в Холиоке (США).
Ранее российскую теннисистку Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
