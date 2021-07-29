Вирусолог рассказал о вакцинации при наличии антител

При наличии антител вакцинироваться от коронавируса не стоит, заявил «Известиям» вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Ларичев.

При этом вирусолог подчеркнул, что зафиксированы случаи заболевания новыми штаммами при высоком уровне антител в организме.

Ларичев также отметил, что человек, переболевший в легкой форме, с вероятностью 90% через полгода уже лишится приобретенных антител, в таком случае вакцинироваться можно и без сдачи тестов, если речь не идет о противопоказаниях.

Назван симптом, указывающий на заражение COVID-19 после вакцинации

Люди с ослабленным иммунитетом рискуют заразиться «дельта»-штаммом коронавируса от вакцинированных, которые могут даже не заметить болезнь, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач Тимур Пестерев. Таким образом он подтвердил слова главы Центра по контролю и предотвращению заболеваний США Рошель Валенски.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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