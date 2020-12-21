Вирусолог рассказал, нужно ли опасаться россиянам нового штамма коронавируса
Появление нового штамма COVID-19 в Великобритании поднимает вопрос о необходимости закрытия границы с этой страной, сообщает Ura.ru со ссылкой на доктора биологических наук, профессора МГУ Алексея Аграновского.
По его словам, штамм для России потенциально опасен. «Сейчас даже Шотландия отгораживается от островной Англии. Может быть, и нам стоило бы отгородиться от них на время», — заявил Аграновский. По его мнению, имеющиеся вакцины будут эффективны против нового штамма COVID-19.
Напомним, в Великобритании выявили мутацию коронавируса COVID-19 на 70 процентов заразнее. На фоне данных об увеличении скорости распространения инфекции европейские страны закрыли воздушные границы. В воскресенье это сделали власти ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Италии и Франции. Париж также решил прервать с Великобританией и железнодорожное сообщение. Израиль тоже рассматривает возможность немедленно закрыть пассажирам въезд из Великобритании, Дании и Южной Африки.
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