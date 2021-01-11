Вирусолог предрёк окончание пандемии в России к осени
Пандемия коронавируса в России может завершиться ближе к началу осени. Такой прогноз дал вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в России за первые десять дней нового года сократилась на 12%. Однако вести речь о стабилизации эпидемиологической ситуации, по словам Поповой, преждевременно.
С начала пандемии в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 425 269 случаев инфицирования, выздоровели 2 800 675 человек, умерли 62 273.
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