Вирусолог предрёк окончание пандемии в России к осени

Пандемия коронавируса в России может завершиться ближе к началу осени. Такой прогноз дал вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19 в России за первые десять дней нового года сократилась на 12%. Однако вести речь о стабилизации эпидемиологической ситуации, по словам Поповой, преждевременно.

С начала пандемии в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 425 269 случаев инфицирования, выздоровели 2 800 675 человек, умерли 62 273.

