Вирусолог опроверг угрозу новых штаммов коронавируса в России

По его словам, новые штаммы образуются всегда, но сейчас о свойствах нового сибирского штамма ничего сказать нельзя.

«Никакой специальной опасности это не несет, по крайней мере, пока», — передает слова вирусолога телеканал «РЕН ТВ».



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас изучаются мутации вируса, которые несвойственны ранее выявленным «британскому» и «южноафриканскому» штаммам. Попова также отметила, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно нормализуется. Сейчас Россия занимает 87 позицию по показателям среднесуточной заболеваемости.



