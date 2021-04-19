Вирусолог опроверг угрозу новых штаммов коронавируса в России

Новые «сибирский» и «северо-западный» штаммы коронавируса пока никакой угрозы для России не представляют, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Новый штамм-мутант коронавируса из Индии обнаружили в Великобритании

По его словам, новые штаммы образуются всегда, но сейчас о свойствах нового сибирского штамма ничего сказать нельзя.

«Никакой специальной опасности это не несет, по крайней мере, пока», — передает слова вирусолога телеканал «РЕН ТВ».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас изучаются мутации вируса, которые несвойственны ранее выявленным «британскому» и «южноафриканскому» штаммам. Попова также отметила, что ситуация с коронавирусом в стране постепенно нормализуется. Сейчас Россия занимает 87 позицию по показателям среднесуточной заболеваемости.


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ФОТО: pixabay.com
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