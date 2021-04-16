Новый штамм-мутант коронавируса из Индии обнаружили в Великобритании
Более 70 случаев новой мутации коронавируса, ранее выявленной в Индии, обнаружили в Великобритании, сообщает РИА Новости.
В британском управлении по охране общественного здоровья уточнили, что новый мутировавший штамм COVID-19 может оказаться более заразным, чем бразильский и южноафриканский варианты.
«Управление выявило в Великобритании 77 случаев, будет обеспечено усиленное выявление контактов», - говорится в заявлении ведомства.
Профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер отметил, что в новый штамм отличается сразу двумя белковыми мутациями, которые могут снизить эффективность существующих вакцин.
Ранее российский оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса принял решение продлить приостановку полётов из России в Великобританию до 1 июня 2021 года.
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