Новый штамм-мутант коронавируса из Индии обнаружили в Великобритании

Более 70 случаев новой мутации коронавируса, ранее выявленной в Индии, обнаружили в Великобритании, сообщает РИА Новости.

В британском управлении по охране общественного здоровья уточнили, что новый мутировавший штамм COVID-19 может оказаться более заразным, чем бразильский и южноафриканский варианты.

«Управление выявило в Великобритании 77 случаев, будет обеспечено усиленное выявление контактов», - говорится в заявлении ведомства.

Профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер отметил, что в новый штамм отличается сразу двумя белковыми мутациями, которые могут снизить эффективность существующих вакцин.

Ранее российский оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса принял решение продлить приостановку полётов из России в Великобританию до 1 июня 2021 года.

