Вирусолог назвал идеальный момент для вакцинации от COVID-19

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что гражданам, которые уже переболели коронавирусом, следует вакцинироваться при снижении количества тел до показателей «серой зоны», сообщает Ura.ru.

Вирусолог отметил, что у всех производителей тестов на антитела к COVID-19 есть показатель, который называется «серой зоной». По мнению Чепурнова, приближение количества антител к этой зоне является самым подходящим временем для вакцинации.

«Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», - отметил эксперт.

Чепурнов добавил, что количество антител в организме постепенно сокращается и их уровень необходимо проверять каждые полтора месяца. Вирусолог заявил, что при высоком уровне антител прививка от COVID-19 может оказаться неэффективной.

