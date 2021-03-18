Вирусолог: из-за профилактических мер фиксируется мало случаев заболевания гриппом
В России фиксируется очень мало случаев гриппа, сообщает радио Sputnik со ссылкой на научного руководителя НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталия Зверева.
По его мнению, это является в основном результатом профилактических мер, связанных с эпидемией COVID-19, включая ограничения на зарубежные поездки. Зверев посоветовал стараться избегать новых инфекций тем, кто переболел коронавирусом. По его словам, тяжесть уже перенесенного заболевания повлияет на течение гриппа.
«После гриппа человек другой инфекцией тоже будет болеть тяжелее, потому что нагрузка на иммунную систему, вообще на весь организм, очень высокая», - сказал вирусолог.
Переболевшие коронавирусом переносить заболевания гриппом будут дольше и тяжелее, рассказала врач-терапевт Коломенской центральной районной больницы Ирина Муравьёва.
По ее словам, обычный недельный период выздоровления может затянуться на две недели, возможны осложнения.
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