Вирусолог: из-за профилактических мер фиксируется мало случаев заболевания гриппом

В России фиксируется очень мало случаев гриппа, сообщает радио Sputnik со ссылкой на научного руководителя НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталия Зверева.

По его мнению, это является в основном результатом профилактических мер, связанных с эпидемией COVID-19, включая ограничения на зарубежные поездки. Зверев посоветовал стараться избегать новых инфекций тем, кто переболел коронавирусом. По его словам, тяжесть уже перенесенного заболевания повлияет на течение гриппа.