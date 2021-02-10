От гриппа привились почти 60% россиян

От гриппа в России привились 84 миллиона человек, а это почти 60% населения страны. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. пишет РИА Новости.

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А ранее в среду, 10 февраля, стало известно, что первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» в России получили около 2,2 млн человек. Об этом рассказал замдиректора по научной работе центра им. Гамалеи Денис Логунов. При этом он подчеркнул, что оба компонента получили более 1,7 млн человек, пишет ТАСС.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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