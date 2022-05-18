Ветеринар рассказал, способны ли кошки лечить человека

По его словам, это связано с тем, что место воспаления в человеческом организме имеет более высокую температуру, чем прочая окружающая ткань.

«Кошки, как известно, большие любители погреться, выбрать более тёплое место, поэтому и ложатся ровно там, где у человека находится воспалённый участок», — пояснил он.

Шеляков добавил, что кошки - это мощнейший психотерапевт, так как проживание вместе с животным является антистрессовым компонентом, особенно для одиноких людей.

Ранее ветврач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина заявила, что домашних питомцев лучше стерилизовать, оптимальный возраст для такой процедуры — семь-девять месяцев, сообщает RT.