Ветеринар рассказал, способны ли кошки лечить человека

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что любовь кошек ложиться на больные места у человека, имеет научное обоснование, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, это связано с тем, что место воспаления в человеческом организме имеет более высокую температуру, чем прочая окружающая ткань.

«Кошки, как известно, большие любители погреться, выбрать более тёплое место, поэтому и ложатся ровно там, где у человека находится воспалённый участок», — пояснил он.

Шеляков добавил, что кошки - это мощнейший психотерапевт, так как проживание вместе с животным является антистрессовым компонентом, особенно для одиноких людей.

Ранее ветврач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина заявила, что домашних питомцев лучше стерилизовать, оптимальный возраст для такой процедуры — семь-девять месяцев, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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