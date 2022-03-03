Российские кошки попали под санкции из-за ситуации на Украине
Международная федерация кошек (FIFe) ввела санкции в отношении кошек из России из-за военной операции РФ на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в какой-либо родословной книге FIFe за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную», — заявляет федерация.
Кроме того, кошек, чьи хозяева живут в России, не будут допускать на зарубежные выставки.
Ограничения вводятся с 1 марта, они будут действовать до 31 мая.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней
- Российские военные доставили на Украину 30 тонн гуманитарной помощи
- Российские кошки попали под санкции из-за ситуации на Украине
- Европарламентарий Бухайт назвал ошибочными санкции ЕС против России
- QR-коды и ограничения на массовых мероприятиях отменили в Москве
- Домашний режим для пожилых и хроников становится рекомендацией – указ Мэра
- Reuters: Spotify закроет офис в России
- В российское посольство в Австралии прислали конверты с белым порошком
- Президент Казахстана сменил генпрокурора
- Госдеп обвинил Кремль в «наступлении на свободу СМИ и правду»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru