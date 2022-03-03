Российские кошки попали под санкции из-за ситуации на Украине

Международная федерация кошек (FIFe) ввела санкции в отношении кошек из России из-за военной операции РФ на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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«Ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в какой-либо родословной книге FIFe за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную», — заявляет федерация.

Кроме того, кошек, чьи хозяева живут в России, не будут допускать на зарубежные выставки.

Ограничения вводятся с 1 марта, они будут действовать до 31 мая.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КошкиУкраинаСанкции Против России
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