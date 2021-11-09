Великобритания вводит обязательную вакцинацию медперсонала

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид завил, что с апреля вакцинация станет обязательной для всех сотрудников Национальной службы здравоохранения в Англии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Только те, кто сможет показать, что прошел полную вакцинацию от коронавируса, смогут работать», – заявил министр в ходе выступления в палате общин. Он также подчеркнул, что вакцинация медперсонала обезопасит пациентов больниц и самих сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Джавид отметил, что 90% сотрудников сферы уже получили два компонента вакцины от коронавируса. По данным Минздрава Великобритании ещё около 103 тыс. медицинских работников не поставили прививку.