Британия заразит добровольцев COVID-19 для эксперимента

Правительство Великобритании запустит программу для ускорения разработки вакцины от COVID-19, в ходе которой добровольцев заразят коронавирусом.

Как сообщает Bloomberg, британские власти подписали контракт на исследования с фармацевтической компанией Open Orphan Plc. Группу добровольцев заразят новым вирусом, определив минимальную дозу для поражения организма. Исследователи будут наблюдать за состоянием испытуемых. Отмечается, что в эксперименте не смогут участвовать люди из зоны риска возникновения тяжёлой формы коронавируса.

Власти Великобритании выделят на исследования более 33 миллионов фунтов (около 43 миллионов долларов). Следить за ходом испытаний будут в специализированном отделении больницы Royal Free совместно с Имперским колледжем Лондона.

Как сообщается в обращении на официальном сайте компании Open Orphan Plc, новое исследование будет «этически сложным», так как обычно испытания на добровольцах проводятся только при наличии доступных эффективных методов лечения заболевания. Отмечается, что в случае согласования с британскими властями эксперимент начнётся в начале 2021 года, а результаты можно ожидать в мае.



Первую в мире вакцину для борьбы с коронавирусом «Спутник V» разработал российский центр имени Гамалеи совместно с РФПИ и зарегистрировал её в августе текущего года. Позже российский Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину «ЭпиВакКорона».

