«Вектор» получил британский штамм коронавируса еще в декабре

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сумел выделить британский штамм коронавируса еще в декабре. Об этом информирует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Сейчас учёные центра изучают выявленный штамм. Его образец был получен от инфицированного, который приехал в Россию из Великобритании, уточняет РИА ФАН.

Минздрав Великобритании в середине декабря объявил о появлении новой мутации коронавируса. После этого власти ввели в стране национальный локдаун. Данный штамм быстрее распространяется, однако не меняет тяжесть заболевания, отмечает Газета.ру.

В случае активного распространения британского штамма, в России могут усилить карантинные меры, заявил URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев. Вместе с тем, специалисты подчёркивают, что людям с антителами к COVID-19 не стоит беспокоиться, они не смогут заразиться повторно.

