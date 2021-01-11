«Вектор» получил британский штамм коронавируса еще в декабре
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сумел выделить британский штамм коронавируса еще в декабре. Об этом информирует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Сейчас учёные центра изучают выявленный штамм. Его образец был получен от инфицированного, который приехал в Россию из Великобритании, уточняет РИА ФАН.
Минздрав Великобритании в середине декабря объявил о появлении новой мутации коронавируса. После этого власти ввели в стране национальный локдаун. Данный штамм быстрее распространяется, однако не меняет тяжесть заболевания, отмечает Газета.ру.
В случае активного распространения британского штамма, в России могут усилить карантинные меры, заявил URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев. Вместе с тем, специалисты подчёркивают, что людям с антителами к COVID-19 не стоит беспокоиться, они не смогут заразиться повторно.
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