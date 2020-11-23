Вакцины от коронавируса включат в список жизненно важных препаратов
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вакцины от COVID-19 быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку, сообщает РИА ФАН.
На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава правительства отметил, что в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будут включены «все имеющиеся вакцины от коронавируса, вне зависимости от их наименований».
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что препарат от коронавируса «Эпиваккорона», который разработан в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. В ведомстве уточнили, что до конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз.
Первой в России и мире зарегистрированной вакциной от COVID-19 стал препарат «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. В настоящее время продолжаются пострегистрационные испытания вакцины, прививку получили лишь граждане из группы риска.
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