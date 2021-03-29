Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрировали в России
29 марта 202116:51
Минздрав России зарегистрировал ещё одну вакцину от коронавируса «Спутник лайт», сообщает ТАСС.
Как и «Спутник V» новый препарат был разработан национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, передаёт Ura.ru.
«Спутник лайт» предполагает одну инъекцию - первый компонент «Спутник V». Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что после этого иммунитет будет сохраняться порядка трёх-четырех месяцев.
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29 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru