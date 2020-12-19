Мурашко: В России вакцинируют 60% взрослых
Порядка 60% взрослого населения в России вакцинируют от COVID-19. Такие планы озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».
«Шестьдесят процентов населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», - цитирует Мурашко РИА Новости.
Ранее академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко в эфире НСН спрогнозировал, к какому времени Россия сможет вакцинировать россиян.
«Мы в августе начали прививать от гриппа и сегодня вышли на цифру более 60 миллионов человек. Но там другие группы риска. Там школьники. Но поскольку здесь двойная аппликация, нужно будет хорошо постараться, чтобы до апреля закончить эту работу. С двойной аппликацией и трехнедельным перерывом. Но для этого нужно сейчас очень четко организовать поставки и выстроить соответствующую логистику. Повлиять на скорость могут и сезонные заболевания. Если я переболел ОРЗ, то меня можно будет привить только через месяц», - рассказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru