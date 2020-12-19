Мурашко: В России вакцинируют 60% взрослых

«Шестьдесят процентов населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», - цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее академик РАН, депутат ГД Геннадий Онищенко в эфире НСН спрогнозировал, к какому времени Россия сможет вакцинировать россиян.

«Мы в августе начали прививать от гриппа и сегодня вышли на цифру более 60 миллионов человек. Но там другие группы риска. Там школьники. Но поскольку здесь двойная аппликация, нужно будет хорошо постараться, чтобы до апреля закончить эту работу. С двойной аппликацией и трехнедельным перерывом. Но для этого нужно сейчас очень четко организовать поставки и выстроить соответствующую логистику. Повлиять на скорость могут и сезонные заболевания. Если я переболел ОРЗ, то меня можно будет привить только через месяц», - рассказал он.

