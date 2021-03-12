Вакцина Novavax показала эффективность более 96%

Вакцина Novavax от коронавируса показала эффективность 96,4% против исходного варианта COVID-19 и 86,3% против британской версии вируса, говорится в заявлении американской биотехнологической компании, на которое ссылаются РИА Новости.

По данным компании, если речь идет о тяжелом течении болезни, вакцина продемонстрировала эффективность 100%.