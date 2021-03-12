Вакцина Novavax показала эффективность более 96%
Вакцина Novavax от коронавируса показала эффективность 96,4% против исходного варианта COVID-19 и 86,3% против британской версии вируса, говорится в заявлении американской биотехнологической компании, на которое ссылаются РИА Новости.
По данным компании, если речь идет о тяжелом течении болезни, вакцина продемонстрировала эффективность 100%.
Третья фаза испытания препарата проходила в Великобритании. В нем участвовали более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет.
Созданный BioNTech и Pfizer препарат от COVID-19 стал первым, использование которого разрешили в ЕС и США. Параллельно с Pfizer свои вакцины разрабатывали компании Johnson & Johnson, AstraZeneca и Novavax, которые ожидают одобрения препаратов американскими и европейскими регуляторами.
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