В ВОЗ заметили снижение заболеваемости COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения констатирует снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России. Это отметила представитель ВОЗ в Москве Мелита Вуйнович. Одновременно с этой положительной динамикой она указала, что показатели по всему миру сохраняются на высоком уроне.

Так, на прошлой неделе ВОЗ зарегистрировало около 5 миллионов случаев COVID-19 и свыше 85 000 смертельных исходов. Вуйнович также подчеркнула, что люди, которые сделали прививку от коронавируса, всё равно должны продолжать соблюдать меры предосторожности, в том числе, носить защитные маски.

Представитель ВОЗ также заявила ТАСС, что пока нет достоверных данных, какое время будет сохраняться защита от заболевания после вакцинации, также пока не ясно, каков порог коллективного иммунитета к вирусу.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России, одновременно отметив разнонаправленность показателей заболеваемости по регионам, отмечает RT.

За последние сутки, по данным оперативного штаба, в стране выявлено 22 850 новых случаев заражения, это почти на 90 меньше, чем днём ранее.

