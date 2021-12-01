В ВОЗ уверены, что новая вакцина против омикрон-штамма не требуется

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что создание специальной вакцины против омикрон-штамма не требуется. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ.

Две тысячи человек могли заразиться омикрон-штаммом на концерте в Дании

В ВОЗ уверены, что для повышения эффективности уже существующих на рынке вакцин от COVID-19, фармацевтам необходимо внести в формулу вакцин незначительные изменения.

В организации здравоохранения добавили, что пока не заметили снижение эффективности вакцин против коронавируса с появлением нового южно-африканского штамма.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон-штамм пока не обнаружен в России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры