В ВОЗ уверены, что новая вакцина против омикрон-штамма не требуется

В ВОЗ уверены, что для повышения эффективности уже существующих на рынке вакцин от COVID-19, фармацевтам необходимо внести в формулу вакцин незначительные изменения.

В организации здравоохранения добавили, что пока не заметили снижение эффективности вакцин против коронавируса с появлением нового южно-африканского штамма.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон-штамм пока не обнаружен в России.

