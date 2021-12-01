В ВОЗ уверены, что новая вакцина против омикрон-штамма не требуется
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что создание специальной вакцины против омикрон-штамма не требуется. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВОЗ.
В ВОЗ уверены, что для повышения эффективности уже существующих на рынке вакцин от COVID-19, фармацевтам необходимо внести в формулу вакцин незначительные изменения.
В организации здравоохранения добавили, что пока не заметили снижение эффективности вакцин против коронавируса с появлением нового южно-африканского штамма.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон-штамм пока не обнаружен в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru