Две тысячи человек могли заразиться омикрон-штаммом на концерте в Дании

У посетителя концерта в датском городе Ольборг обнаружен омикрон-штамм коронавируса. Теперь все те, кто находился в концертном зале в минувшие выходные в принудительном порядке сдают ПЦР-тест на наличие инфекции. Повторное тестирование назначено на пятницу, 3 декабря, сообщает датская телекомпания TV2 Nord.

Особое внимание уделят тем, у кого есть симптомы заражения коронавирусной инфекцией: им предстоит соблюдать карантин. Медики говорят, что основные симптомы омикрон-штамма схожи с ощущениями при гриппе: повышенная утомляемость, ломота в теле, ночная потливость и сухой кашель.

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Как сообщил журналистам директор Ольборгского конгрессно-культурного центра Николай Хольм, на самом концерте диджея Мартина Дженсена присутствовало более 1500 человек. Ещё примерно до полутысячи находились на шоу в соседнем зале. Но по окончании обеих программ все посетители культурного центра могли контактировать друг с другом в рамках общего совместного мероприятия.

На этот день в Дании зафиксировано пять случаев заражения новым омикрон-штаммом коронавируса.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусДания
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