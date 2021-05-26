В ВОЗ составили список из пяти самых полезных круп
Всемирная организация здравоохранения составила список самых полезных круп, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что крупы должны составлять не менее 40% от дневного рациона человека из-за содержания в них витаминов и микроэлементов. В лидерах - гречка, которая служит источником растительного протеина, антиоксидантов и медленных углеводов. Ее грубая клетчатка помогает выводить излишки холестерина.
На втором месте идет рис, богатый цехином, который способен защитить и восстановить кожу и слизистые. В данном случае речь идет о буром рисе. Остальные полезные вещества, в том числе фосфор, магний, цинк, витамины группы В и клетчатка, содержатся в шелухе зерен. Поэтому очищенный белый рис является лишь источником углеводов.
На третьем месте цельнозерновая овсянка. Она богата белком, полезными микроэлементами, витаминами и грубой клетчаткой. Она защищает сосуды человека от излишков холестерина, укрепляет иммунитет, а также улучшает состояние кожи и волос.
Далее идут булгуру, который является источником витаминов К, Е и группы В и кукурузная крупа, которую выделяет отсутствие в составе глютена.
Ранее диетолог рассказала, каким должен быть правильный завтрак. Можно подать множество вкусных и простых в приготовлении блюд, богатых белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами.
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