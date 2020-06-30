Гречка в России снова подорожала

В России снова выросли оптовые цены на гречневую крупу. За неделю с 15 по 21 июля тонна гречки стала дороже на 0,8 процента – или на 405 рублей за тонну, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга компании «ПроЗерно».

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В середине июня этого года средняя стоимость тонны гречки варьировалась в пределах 47475 рублей за тонну, хотя годом ранее она стоила 21376 рублей. Таким образом, за год рост цены составил 222 процента.

Неделей ранее, с 8 по 14 июня, было зафиксировано резкое снижение оптовых цен – на 5475 рублей.

Резкий рост спроса на гречку в России был зафиксирован в марте на фоне начала пандемии коронавируса. В результате популярная среди россиян крупа на какое-то время исчезла с полок магазинов, а вернувшись – резко выросла в цене.

Также повышенным спросом у потребителей начали пользоваться лимоны – в результате наценка на них в некоторых магазинах достигала 500 процентов, сообщал сайт Ura.ru

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ФОТО: pixabay.com
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