В ВОЗ рекомендовали не употреблять алкоголь 8 марта

Это связано с риском развития рака молочной железы. По данным организации, многие люди не обращая внимания на тот факт, что употребление алкоголя является основным фактором риска развития наиболее распространенного среди женщин рака – рака молочной железы.

В ВОЗ указали, что низкая осведомленность о том, что рак молочной железы и алкоголь связаны, представляет собой серьезное препятствие для профилактики этого заболевания и проблему для здоровья женщин.

Ранее нарколог объяснил рекордное потребление крепкого алкоголя в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

