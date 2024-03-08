В ВОЗ рекомендовали не употреблять алкоголь 8 марта

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не употреблять алкоголь во время празднования Международного женского дня, сообщает РИА Новости.

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Это связано с риском развития рака молочной железы. По данным организации, многие люди не обращая внимания на тот факт, что употребление алкоголя является основным фактором риска развития наиболее распространенного среди женщин рака – рака молочной железы.

В ВОЗ указали, что низкая осведомленность о том, что рак молочной железы и алкоголь связаны, представляет собой серьезное препятствие для профилактики этого заболевания и проблему для здоровья женщин.

Ранее нарколог объяснил рекордное потребление крепкого алкоголя в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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