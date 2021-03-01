В ВОЗ оценили уровень иммунитета к коронавирусу у жителей Земли

Менее 10% всего населения Земли выработали антитела к COVID-19, сообщила в интервью в Twitter научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

По ее словам, ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения коронавирусом в ряде городов мира. «Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета», - сказала она.

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Сваминатан отметила, что единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах - вакцинация.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что международному сообществу необходимо увеличить производство вакцины от коронавируса.

Кроме того, он отметил большой прогресс в деятельности механизма доступа к вакцинам COVAX.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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